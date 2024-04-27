В ЦБ заявили о появлении «серых» схем ипотеки после завершения льготной программы

УрБК, Москва, 27.04.2024. Минфин обсуждает введение нового условия для получения льготной семейной ипотеки (под 6% ...28.07.2022 Правительство РФ увеличит финансирование программ льготной ипотеки на 45,5 млрд рублей
УрБК, Москва, 28.07.2022. Правительство РФ увеличит финансирование трех программ льготной ипотеки на 45,5 млрд руб., ...09.06.2021 Около 80% квартир в новостройках Екатеринбурга не подходят под условия обновленной программы льготной ипотеки
УрБК, Екатеринбург, 09.06.2021. Только 20% квартир в новостройках Екатеринбурга подходят под условия обновленной ...27.10.2020 В РФ продлили программу льготной ипотеки под 6,5% годовых
УрБК, Москва, 27.10.2020. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы ...06.11.2012 ОАО «Газпромбанк» повысило ставки по ипотеке
УрБК, Москва, 06.11.2012. Газпромбанк повысил ставки по ряду ипотечных кредитов в рублях. Ставка по программе «Военная ...