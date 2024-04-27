В ЦБ заявили о появлении «серых» схем ипотеки после завершения льготной программы

УрБК, Москва, 27.04.2024. Минфин обсуждает введение нового условия для получения льготной семейной ипотеки (под 6% ...

Около 80% квартир в новостройках Екатеринбурга не подходят под условия обновленной программы льготной ипотеки

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2021. Только 20% квартир в новостройках Екатеринбурга подходят под условия обновленной ...