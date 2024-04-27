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В ЦБ заявили о появлении «серых» схем ипотеки после завершения льготной программы

УрБК, Москва, 27.09.2024. В России появляются «серые» схемы ипотеки после завершения льготной программы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Центробанка РФ Эльвиру Набиуллину, которая выступила с докладом на XXI Международном банковском форуме.

«Льготной ипотеки нет уже почти три месяца, но мы видим, к сожалению, как всегда начинают возникать разные схемы, очень креативные: так называемые «льготные» ставки, варианты с изменением ставки, траншевая ипотека, ипотека без первоначального взноса, рассрочка с трансформацией в ипотеку — множество схем», — отметила Э. Набиуллина.

Глава Центробанка пояснила, что если нелегальные схемы по жилищному кредитованию будут и возникать и дальше, то регулятор попросит государство разработать для банков жесткий стандарт на выдачу ипотечных кредитов. Отмечается, что при всей привлекательности «серых» схем для заемщиков, они завышают конечную стоимость квартир.
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