В Свердловской области подключили к теплу 73% жилых домов

К утру 23 сентября в Свердловской области отапливается 61% жилищного фонда и 84,5% объектов социальной сферы. Об этом ...23.09.2019 К теплу в Свердловской области подключили более 60% жилого фонда
УрБК, Екатеринбург, 23.09.2019. К утру 23 сентября в Свердловской области отапливается 61% жилищного фонда и 84,5% ...02.10.2018 В Свердловской области дали отопление в 96% жилья и 99% объектах социальной сферы
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2018. По состоянию на 1 октября в Свердловской области отапливается 96% жилья и 99% объектов ...29.09.2014 В Свердловской области к теплу подключено 85% жилфонда
По данным на 28 сентября, в Свердловской области полностью включено теплоснабжение в 59 из 94 муниципальных ...29.09.2014 В Свердловской области к теплу подключено 85% жилфонда
УрБК, Екатеринбург, 29.09.2014. По данным на 28 сентября, в Свердловской области полностью включено теплоснабжение в 59 ...