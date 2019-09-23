В Свердловской области подключили к теплу 73% жилых домов

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2024. В Свердловской области по состоянию на 27 сентября включено 1 тыс. 349 котельных (95%), отапливается 71,9 млн кв. м жилья (73%) и 5 тыс. 489 объектов социальной сферы (93%), сообщается в Telegram-канале департамента информполитики Среднего Урала. «По данным МинЖКХ, отапливается 1 тыс. 035 школ (94,6%), 1 тыс. 567 детских дошкольных учреждений (94,6%), 960 учреждений здравоохранения (94,4%), 994 учреждения культуры (92%) и 933 прочих учреждения социальной сферы (95%)», — говорится в сообщении.

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