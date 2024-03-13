УрБК, Москва, 26.09.2024. В России около 115 тыс. заемщиков оформили две и более льготные ипотеки на общую сумму 1,11 ...

В России около 115 тыс. заемщиков оформили две и более льготные ипотеки

В УБРиР объем выдачи льготной ипотеки с начала 2024 года вырос в пять раз

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2024. По итогам января и февраля 2024 года объем выдачи ипотеки по льготным программам в ...