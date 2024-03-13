В России около 115 тыс. заемщиков оформили две и более льготные ипотеки

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2024. По итогам января и февраля 2024 года объем выдачи ипотеки по льготным программам в ...11.08.2023 В I полугодии 2023 года жители Южного Урала оформили более 26 тыс. ипотечных кредитов на сумму 65 млрд рублей
УрБК, Челябинск, 11.08.2023. В I полугодии 2023 года жители Южного Урала оформили более 26 тыс. ипотечных жилищных ...04.10.2022 В России снизились темпы выдачи льготной ипотеки
В России снизились темпы выдачи кредитов по программам льготной и сельской ипотеки. Об этом заявил в Совете Федерации ...04.10.2022 В России снизились темпы выдачи льготной ипотеки
УрБК, Москва, 04.10.2022. В России снизились темпы выдачи кредитов по программам льготной и сельской ипотеки. Об этом ...12.04.2018 Объем выдачи ипотеки в РФ в январе-марте 2018 года вырос на 85%
УрБК, Москва, 12.04.2018. В январе-марте 2018 года в России выдали ипотечных жилищных кредитов на общую сумму около 600 ...