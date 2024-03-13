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В России около 115 тыс. заемщиков оформили две и более льготные ипотеки

УрБК, Москва, 26.09.2024. В России около 115 тыс. заемщиков оформили две и более льготные ипотеки на общую сумму 1,11 трлн руб. Информация об этом есть в бюллетене Счетной палаты.

Из данных Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС) следует, что за время действия четырех программ льготной ипотеки более 114,9 тыс. россиян оформили более одного кредита на покупку жилья. Их общая сумма составила 1,11 трлн руб. При этом 62% кредитов относятся к программе семейной ипотеки, а порядка 34% — к льготной ипотеке. Отмечается, что 1 тыс. 563 заемщика оформили на себя пять и более жилищных кредитов на общую сумму 42,4 млрд руб.

«Заёмщик, способный в течение ограниченного периода времени (не более пяти лет) оформить и обслуживать пять и более кредитов, имеет доходы выше среднего и не нуждается в поддержке государства для улучшения жилищных условий», — считают аудиторы.
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