Годовая инфляция в России замедлилась до 8,59%

УрБК, Москва, 19.09.2024. Годовая инфляция в России за неделю с 10 по 16 сентября замедлилась на 0,11 п.п. по сравнению ...12.09.2024 Годовая инфляция на Среднем Урале в августе замедлилась до 8,71%
УрБК, Екатеринбург, 12.09.2024. Инфляция на Среднем Урале в августе составила 8,71% по сравнению с аналогичным периодом ...20.05.2024 Годовая инфляция на Среднем Урале в апреле замедлилась до 7,7%
УрБК, Екатеринбург, 20.05.2024. Инфляция на Среднем Урале в апреле составила 7,7% по сравнению с аналогичным периодом ...18.04.2024 Годовая инфляция в РФ с 9 по 15 апреля 2024 года ускорилась до 7,8%
УрБК, Москва, 18.04.2024. Годовая инфляция за отчетную неделю с 9 по 15 апреля 2024 года ускорилась до 7,8%, однако ...14.07.2021 Годовая инфляция в июне ускорилась в 74 российских регионах
УрБК, Москва, 14.07.2021. Годовая инфляция в июне текущего года ускорилась в 74 регионах РФ. Об этом говорится в ...