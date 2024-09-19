УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 15:01

Годовая инфляция в России замедлилась до 8,59%

УрБК, Москва, 26.09.2024. Годовая инфляция в России за неделю с 17 по 23 сентября замедлилась до 8,59% с 8,74% неделей ранее. Об этом говорится в материалах Минэкономразвития РФ.

Недельная инфляция в стране снизилась с 0,1% до 0,06%. Продовольственные товары за семь дней подорожали на 0,09%, непродовольственные — на 0,12%.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
19.09.2024 На прошлой неделе годовая инфляция в России замедлилась до 8,74%

УрБК, Москва, 19.09.2024. Годовая инфляция в России за неделю с 10 по 16 сентября замедлилась на 0,11 п.п. по сравнению ...

12.09.2024 Годовая инфляция на Среднем Урале в августе замедлилась до 8,71%

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2024. Инфляция на Среднем Урале в августе составила 8,71% по сравнению с аналогичным периодом ...

20.05.2024 Годовая инфляция на Среднем Урале в апреле замедлилась до 7,7%

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2024. Инфляция на Среднем Урале в апреле составила 7,7% по сравнению с аналогичным периодом ...

18.04.2024 Годовая инфляция в РФ с 9 по 15 апреля 2024 года ускорилась до 7,8%

УрБК, Москва, 18.04.2024. Годовая инфляция за отчетную неделю с 9 по 15 апреля 2024 года ускорилась до 7,8%, однако ...

14.07.2021 Годовая инфляция в июне ускорилась в 74 российских регионах

УрБК, Москва, 14.07.2021. Годовая инфляция в июне текущего года ускорилась в 74 регионах РФ. Об этом говорится в ...

Популярные новости
24.09.2024Российские банки отказываются покупать у населения старые или дефектные долларовые купюры29.08.2024Татьяна Свяжина: Семь садов «Атмофеста» будут радовать горожан круглый год16.09.2024ФНС России отправит более 61 млн уведомлений для оплаты налогов на имущество физических лиц за 2023 год30.08.2024Жители Екатеринбурга и Свердловской области с 1 сентября смогут получить кешбэк 20% за пополнение транспортных карт через СБП13.09.2024Росреестр в августе зафиксировал в Свердловской области снижение числа сделок на первичном рынке жилья на 57%
Архив новостей
Сентябрь 2024 (631)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18