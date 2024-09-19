Годовая инфляция в России замедлилась до 8,59%

УрБК, Москва, 26.09.2024. Годовая инфляция в России за неделю с 17 по 23 сентября замедлилась до 8,59% с 8,74% неделей ранее. Об этом говорится в материалах Минэкономразвития РФ. Недельная инфляция в стране снизилась с 0,1% до 0,06%. Продовольственные товары за семь дней подорожали на 0,09%, непродовольственные — на 0,12%.

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