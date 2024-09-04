Свердловский губернатор Евгений Куйвашев дополнительно выделил 6,7 млн рублей на строительство газопровода в Невьянском районе

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил около 600 млн руб. на ремонт ...14.06.2024 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил состав регионального Совета по развитию малого и среднего предпринимательства
УрБК, Екатеринбург, 14.06.2024. 10 июня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил состав регионального ...03.11.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев дополнительно включил в региональную программу социальной газификации более 7 тыс. домов
УрБК, Екатеринбург, 03.11.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дополнительно включил более 7 тыс. ...31.07.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил дополнительный 141 млн рублей на ремонт и строительство дорог в муниципалитетах
УрБК, Екатеринбург, 31.07.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил дополнительные 141,7 млн руб. ...28.12.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил дополнительно 403 млн рублей на развитие Нижних Серег
УрБК, Екатеринбург, 28.12.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о выделении ...