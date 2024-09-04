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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев дополнительно выделил 6,7 млн рублей на строительство газопровода в Невьянском районе

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дополнительно выделил 6,7 млн руб. на строительство межпоселкового газопровода протяженностью 8,96 км. Он соединит село Быньги, деревни Верхние Таволги и Нижние Таволги в Невьянском районе, сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

«Межпоселковый газопровод в Невьянском районе — важный элемент коммунальной инфраструктуры. Его строительство позволит не только обеспечить дома жителей в малых населенных пунктов газом, создаст комфортные условия для жизни, но и будет способствовать комплексному развитию муниципалитета, обеспечит приток инвестиций и рост малого и среднего предпринимательства», — сказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
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