Уральские таможенники с начала года одобрили ввоз 2,7 тыс. иностранных легковых автомобилей

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2024. На площадку ТЛЦ «Уральский» логистического хаба «Сухой порт» в Екатеринбурге прибыла ...23.08.2023 Через уральскую таможню за июль-август прошли 665 китайских легковых автомобилей
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2023. За июль-август на Октябрьском таможенном посту оформили 665 китайских легковых ...01.08.2023 Уральская таможня перечислила в федеральный бюджет 150 млн рублей утилизационного сбора
УрБК, Екатеринбург, 01.08.2023. Уральские таможенники с начала года перечислили в федеральный бюджет почти 150 млн руб. ...16.12.2022 На Урале таможенники за 11 месяцев 2022 года зарегистрировали ввоз 4 тыс. легковых автомобилей из стран ЕАЭС
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2022. В Екатеринбурге таможенные службы зафиксировали поступление почти 4 тыс. легковых машин ...09.06.2009 В январе — апреле 2009 года объем ввоза легковых автомобилей в РФ сократился почти на 70%
УрБК, Екатеринбург, 09.06.2009. За январь — апрель в России объем ввоза легковых автомобилей сократился на 69,1%, ...