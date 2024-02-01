Уральские таможенники с начала года одобрили ввоз 2,7 тыс. иностранных легковых автомобилей

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2024. С начала года уральские таможенники оформили почти 2 тыс. 700 легковых транспортных средств из разных стран. Чаще всего через границу переправляли китайские Changan, Chery и Geely. Сумма собранного утилизационного сбора в пять раз превысила показатель аналогичного периода прошлого года и составила более 170 млн руб., сообщает отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления.



Объем ввоза физлицами китайских автомобилей за год вырос в четыре раза. Такая динамика связана с ограничениями на торговлю с компаниями из европейских стран.



«Утилизационный сбор для иномарок повысится с 1 октября 2024 года. Размер индексации для легковых автомобилей будет зависеть от объема двигателя транспортного средства, для грузовых машин — от возраста и массы», — рассказал начальник Екатеринбургской таможни Эдуард Туранов.