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Сегодня, 12:42

ЦБ: Сберегательная активность россиян сохраняется на высоком уровне

УрБК, Москва, 26.09.2024. Сберегательная активность россиян сохраняется на высоком уровне, но замедлила темпы роста, следует из опубликованного резюме обсуждения ключевой ставки.

«Сберегательная активность населения остается высокой, однако дальнейшего ее роста пока не происходит. Высокие темпы роста доходов позволяют гражданам одновременно наращивать сбережения и увеличивать потребление», — сказано в резюме.

Спикеры пришли к выводу, что уменьшение уровня закредитованности населения идет медленно. При этом аналитики не наблюдают увеличения сберегательной активности, отметил регулятор.
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