ЦБ: Сберегательная активность россиян сохраняется на высоком уровне

УрБК, Москва, 22.12.2015. В начале 2016 года темпы роста депозитов россиян, в частности, рублевых, резко замедлятся. Об ...

НАФИ: В 2016 году темпы роста депозитов населения резко замедлятся

УрБК, Москва, 07.11.2013. В III квартале 2013 года вклады населения РФ в банках выросли на 313,7 млрд руб. до 15 945,7 ...

УрБК, Москва, 14.12.2012. Агентство по страхованию вкладов («АСВ») ожидает замедления темпов роста вкладов в следующем ...

ГК «АСВ»: в 2013 году темпы роста вкладов замедлятся на 15-16%

УрБК, Москва, 18.05.2012. Динамика ежедневных приростов вкладов показывает, что в целом сберегательная активность ...

ГК «Агентство по страхованию вкладов»: сберегательная активность населения продолжает оставаться на хорошем уровне

ГК «Агентство по страхованию вкладов»: динамика рынка вкладов в этом году будет зависеть от выбора людьми приоритетов между сбережением и потреблением

УрБК, Москва, 02.03.2012. В 2011 году сберегательная активность населения вышла на естественный уровень, задаваемый ...