УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:43

На Южном Урале средний размер выданных за месяц микрозаймов составил 9,74 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 26.09.2024. В Челябинской области средний размер выданных в июле микрозаймов составил 9,74 тыс. руб., что на 0,7% больше по сравнению с предыдущим месяцем (9,68 тыс. руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Южный Урал занял 15 место рейтинга среди 30 регионов РФ. На верхних строчках списка по размеру выданных микрозаймов оказались Москва (11,59 тыс. руб.), Санкт-Петербург (10,92 тыс. руб.), Ростовская (10,74 тыс. руб.) и Московская (10,56 тыс. руб.) области. Топ-5 замыкает ХМАО-Югра (10,24 тыс. руб.).

В целом по стране в августе 2024 года средний размер микрозаймов составил 9,88 тыс. руб. Это на 1% меньше, чем в предыдущем месяце (в июле — 9,98 тыс. руб.).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, в течение двух месяцев средний чек микрозайма уменьшается. Такая тенденция связана с действиями Центробанка РФ по охлаждению микрофинансового рынка. К ним относятся снижение процентных ставок по микрозаймам и взаимодействие с макропруденциальными лимитами в части долговой нагрузки заемщиков.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
27.08.2024 На Южном Урале средний размер выданных за месяц микрозаймов составил 9,63 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 27.08.2024. В Челябинской области средний размер выданных в июле микрозаймов составил 9,63 тыс. руб., ...

25.07.2024 В Челябинской области средний размер выданных за месяц микрозаймов снизился на 1,6%

УрБК, Челябинск, 25.07.2024. В Челябинской области средний размер выданных в июне микрозаймов составил 9,56 тыс. руб., ...

27.06.2024 Южный Урал попал в топ-20 рейтинга регионов РФ по среднему размеру выданных в мае микрозаймов

УрБК, Челябинск, 27.06.2024. В Челябинской области средний размер выданных в мае микрозаймов составил 9,71 тыс. руб., ...

27.03.2024 На Южном Урале средний размер выданных микрозаймов в феврале составил 9,32 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 27.03.2024. В Челябинской области средний размер выданных в феврале микрозаймов составил 9,32 тыс. ...

26.09.2023 На Южном Урале средний размер выданных в августе микрозаймов составил почти 9 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 26.09.2023. В Челябинской области средний размер выданных в августе микрозаймов составил 8 тыс. 993 ...

Популярные новости
24.09.2024Российские банки отказываются покупать у населения старые или дефектные долларовые купюры29.08.2024Татьяна Свяжина: Семь садов «Атмофеста» будут радовать горожан круглый год16.09.2024ФНС России отправит более 61 млн уведомлений для оплаты налогов на имущество физических лиц за 2023 год30.08.2024Жители Екатеринбурга и Свердловской области с 1 сентября смогут получить кешбэк 20% за пополнение транспортных карт через СБП13.09.2024Росреестр в августе зафиксировал в Свердловской области снижение числа сделок на первичном рынке жилья на 57%
Архив новостей
Сентябрь 2024 (631)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18