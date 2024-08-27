На Южном Урале средний размер выданных за месяц микрозаймов составил 9,74 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 26.09.2024. В Челябинской области средний размер выданных в июле микрозаймов составил 9,74 тыс. руб., что на 0,7% больше по сравнению с предыдущим месяцем (9,68 тыс. руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял 15 место рейтинга среди 30 регионов РФ. На верхних строчках списка по размеру выданных микрозаймов оказались Москва (11,59 тыс. руб.), Санкт-Петербург (10,92 тыс. руб.), Ростовская (10,74 тыс. руб.) и Московская (10,56 тыс. руб.) области. Топ-5 замыкает ХМАО-Югра (10,24 тыс. руб.).



В целом по стране в августе 2024 года средний размер микрозаймов составил 9,88 тыс. руб. Это на 1% меньше, чем в предыдущем месяце (в июле — 9,98 тыс. руб.).



По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, в течение двух месяцев средний чек микрозайма уменьшается. Такая тенденция связана с действиями Центробанка РФ по охлаждению микрофинансового рынка. К ним относятся снижение процентных ставок по микрозаймам и взаимодействие с макропруденциальными лимитами в части долговой нагрузки заемщиков.