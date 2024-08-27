На Южном Урале средний размер выданных за месяц микрозаймов составил 9,74 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 27.08.2024. В Челябинской области средний размер выданных в июле микрозаймов составил 9,63 тыс. руб., ...25.07.2024 В Челябинской области средний размер выданных за месяц микрозаймов снизился на 1,6%
УрБК, Челябинск, 25.07.2024. В Челябинской области средний размер выданных в июне микрозаймов составил 9,56 тыс. руб., ...27.06.2024 Южный Урал попал в топ-20 рейтинга регионов РФ по среднему размеру выданных в мае микрозаймов
УрБК, Челябинск, 27.06.2024. В Челябинской области средний размер выданных в мае микрозаймов составил 9,71 тыс. руб., ...27.03.2024 На Южном Урале средний размер выданных микрозаймов в феврале составил 9,32 тыс. рублей
УрБК, Челябинск, 27.03.2024. В Челябинской области средний размер выданных в феврале микрозаймов составил 9,32 тыс. ...26.09.2023 На Южном Урале средний размер выданных в августе микрозаймов составил почти 9 тыс. рублей
УрБК, Челябинск, 26.09.2023. В Челябинской области средний размер выданных в августе микрозаймов составил 8 тыс. 993 ...