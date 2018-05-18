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Вчера, 17:20

Розничные цены на водку в России с начала года выросли на 4,7%

УрБК, Москва, 25.09.2024. С января по сентябрь средняя цена водки в России выросла с 707,9 до 741,2 руб. за литр. Об этом сообщили представители ассоциации «Руспродсоюз».

Всего с начала 2024 года средняя розничная цена на водку увеличилась на 4,7%.

Всего за январь-август 2024 года алкогольная отрасль в России выпустила 116,9 млн дал спиртосодержащей и алкогольной продукции. Это на 8,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За восемь месяцев розлив водки вырос на 2,7%, а произведено ее было 48,4 млн дал.
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