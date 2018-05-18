Розничные цены на водку в России с начала года выросли на 4,7%

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2018. Средние розничные цены на автомобильный бензин АИ-92 и АИ-95 в Екатеринбурге в апреле ...15.05.2017 Минимальную розничную цену на водку в РФ увеличили до 205 рублей за 0,5 литра
УрБК, Москва, 15.05.2017. Минимальная розничная цена на водку в России с 13 мая 2017 года увеличена до 205 руб. за 0,5 ...14.06.2016 В России повысили минимальную цену на водку
УрБК, Москва, 14.06.2016. В России с 13 июня на 5 руб. поднялась минимальная розничная цена на водку — до 190 руб. за ...27.01.2016 Минимальная розничная цена на водку может вырасти до 230 рублей
УрБК, Москва, 27.01.2016. Минимальная розничная цена на водку в России должна составлять 230 рублей за 0,5 л. Об этом ...11.01.2011 Минимальная цена на водку в России повысилась до 98 рублей за 0,5 литра
УрБК, Москва, 11.01.2011. Минимальная цена на водку в РФ с 1 января 2011 года повысилась на 10% — до 98 рублей за 0,5 ...