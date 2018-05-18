Розничные цены на водку в России с начала года выросли на 4,7%

УрБК, Москва, 25.09.2024. С января по сентябрь средняя цена водки в России выросла с 707,9 до 741,2 руб. за литр. Об этом сообщили представители ассоциации «Руспродсоюз». Всего с начала 2024 года средняя розничная цена на водку увеличилась на 4,7%. Всего за январь-август 2024 года алкогольная отрасль в России выпустила 116,9 млн дал спиртосодержащей и алкогольной продукции. Это на 8,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За восемь месяцев розлив водки вырос на 2,7%, а произведено ее было 48,4 млн дал.

Материалы по теме

В Екатеринбурге средние розничные цены на бензин в апреле выросли на 1,59%

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2018. Средние розничные цены на автомобильный бензин АИ-92 и АИ-95 в Екатеринбурге в апреле ...

Минимальную розничную цену на водку в РФ увеличили до 205 рублей за 0,5 литра

УрБК, Москва, 15.05.2017. Минимальная розничная цена на водку в России с 13 мая 2017 года увеличена до 205 руб. за 0,5 ...

В России повысили минимальную цену на водку

УрБК, Москва, 14.06.2016. В России с 13 июня на 5 руб. поднялась минимальная розничная цена на водку — до 190 руб. за ...

Минимальная розничная цена на водку может вырасти до 230 рублей

УрБК, Москва, 27.01.2016. Минимальная розничная цена на водку в России должна составлять 230 рублей за 0,5 л. Об этом ...

Минимальная цена на водку в России повысилась до 98 рублей за 0,5 литра

УрБК, Москва, 11.01.2011. Минимальная цена на водку в РФ с 1 января 2011 года повысилась на 10% — до 98 рублей за 0,5 ...