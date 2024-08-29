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Власти Екатеринбурга определились с еще тремя площадками для КРТ

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2024. Власти Екатеринбурга определились с еще тремя площадками для обновления в рамках программы «Комплексное развитие территорий» (КРТ). Об этом заявил директор департамента архитектуры администрации города Руслан Габдрахманов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Недавно мы провели общие собрания с жителями еще трех площадок. Они расположены на улицах Московская — Гурзуфская, Репина — Начдива Васильева и Калинина. Горожане дали добро на переосвоение этих территорий, потому теперь мы готовим документы, чтобы к ноябрю выставить пространства на аукцион. С победителями мы заключим договоры. Дополнительно сейчас у муниципалитета в работе находится еще одна территория, расположенная в Орджоникидзевском районе, претендующая на включение в КРТ», — рассказал Руслан Габдрахманов.

Он также добавил, что с начала текущего года городские власти уже заключили три договора о развитии одной жилой и двух нежилых территорий. На данный момент по ним идет подготовительная документационная работа.

Кроме этого, спикер рассказал, что на следующий год в городе запланировано включение в программу еще как минимум пяти территорий. В основном они расположены в Чкаловском и Железнодорожном районах. Однако впервые появился и объект в Академическом районе.

«При отборе новых пространств мы обязательно ориентируемся на то, какую социальную и транспортную нагрузку способно дать или снять переосвоение. По этой причине почти в каждый проект мы добавляем детсад или школу», — добавил директор Департамента архитектуры.

Руслан Габдрахманов напомнил, что за период реализации программы КРТ с 2022 года в городе было заключено семь договоров о развитии жилой застройки и четыре — нежилой; отдано под переосвоение 30 га земли; в рамках программы создано 1,5 тыс. учебных мест, строится 850 тыс. кв. м жилья. Также за этот период в муниципальную казну поступило более 500 млн руб. от участия в аукционах, которые будут направлены на благоустройство города.
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