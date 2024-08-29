Власти Екатеринбурга определились с еще тремя площадками для КРТ

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2024. В Екатеринбурге в рамках комплексного развития территорий (КРТ) нежилой застройки ...02.08.2024 В Екатеринбурге в рамках комплексного развития территорий будет построено 12 новых детских садов на 1,4 тыс. мест
УрБК, Екатеринбург, 02.08.2024. В Екатеринбурге в рамках комплексного развития территорий (КРТ) будет построено 12 ...22.05.2024 С помощью программы КРТ на Среднем Урале реализуется 19 строительных проектов
УрБК, Екатеринбург, 22.05.2024. 19 проектов на участках жилой и нежилой застройки в Свердловской области реализуется с ...19.01.2024 В администрации Екатеринбурга рассказали о реализации программы комплексного развития территорий в муниципалитете
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2024. На сегодняшний день администрация Екатеринбурга уже приняла 10 решений о комплексном ...01.06.2022 Назначен новый глава департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 01.06.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал указ о назначении Руслана Габдрахманова ...