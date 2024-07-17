ВВП России за семь месяцев текущего года увеличился на 4,4%

УрБК, Москва, 17.07.2024. Валовой внутренний продукт (ВВП) РФ во II квартале 2024 года вырос на 0,8% по сравнению с ...03.07.2024 Производство лекарств и медицинских материалов в РФ с начала года выросло на 8%
УрБК, Москва, 03.07.2024. В России за первые пять месяцев текущего год рост объемов производства лекарств и медицинских ...14.09.2022 Глава правительства РФ Михаил Мишустин рассказал о приоритетах при формировании бюджета на 2023 год
УрБК, Москва, 14.09.2022. Глава правительства РФ Михаил Мишустин перечислил приоритеты, на основе которых будет ...21.11.2019 Рост налоговых поступлений в бюджет РФ за 10 месяцев замедлился до 7,9%
Рост налоговых поступлений в бюджет РФ за 10 месяцев 2019 года составил 7,9%. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» ...21.11.2019 Рост налоговых поступлений в бюджет РФ за 10 месяцев замедлился до 7,9%
УрБК, Москва, 21.11.2019. Рост налоговых поступлений в бюджет РФ за 10 месяцев 2019 года составил 7,9%. Об этом в ...