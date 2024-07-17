ВВП России за семь месяцев текущего года увеличился на 4,4%

УрБК, Москва, 17.07.2024. Валовой внутренний продукт (ВВП) РФ во II квартале 2024 года вырос на 0,8% по сравнению с ...

Производство лекарств и медицинских материалов в РФ с начала года выросло на 8%

УрБК, Москва, 03.07.2024. В России за первые пять месяцев текущего год рост объемов производства лекарств и медицинских ...