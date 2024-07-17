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ВВП России за семь месяцев текущего года увеличился на 4,4%

УрБК, Москва, 25.09.2024. Валовой внутренний продукт (ВВП) России, по оценке Минэкономразвития, за семь месяцев текущего года увеличился на 4,4%, что превышает прошлогоднее значение более чем в два раза. Об этом заявил глава кабмина РФ Михаил Мишустин на заседании правительства,пишет ТАСС.

Он уточнил, что позитивная динамика достигается в основном за счет отраслей реального сектора. Так, например, производство обрабатывающей продукции за семь месяцев выросло на 8,6%.

По его словам, реализация мер господдержки в рамках формирования новых логистических маршрутов создает благоприятные условия для российского предпринимательства.

«По итогам I полугодия рост объема инвестиций в основной капитал приблизился к 11%, что дает возможность рассчитывать на сохранение положительных изменений во многих сферах нашей жизни и отраслях экономики. В свою очередь, это сказывается и на рынке труда. Уровень безработицы опустился до минимальных исторических значений — 2,4% в июне этого года», — подытожил М. Мишустин.
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