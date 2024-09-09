На ЕВРАЗ НТМК определились с генеральным проектировщиком для реконструкции коксовой батареи

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2024. На ЕВРАЗ НТМК выбрали генерального проектировщика, который займется реконструкцией коксовой батареи. В конкурсе победила компания EVRAZ STEEL BUILDING, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.Генеральный проектировщик несет ответственность за проект на всех этапах реализации — от нулевого цикла до приемки и ввода в эксплуатацию. Работа по проектированию включает в себя увязку всего комплекса технологического оборудования, проектирование энергетических систем и всех инженерных сетей.Опираясь на большой накопленный опыт, в том числе, в качестве генерального проектировщика, EVRAZ STEEL BUILDING смог дать оптимальное предложение по стоимости и срокам работ. Основную часть документации компания разработает зимой-весной 2025 года, а окончание проектных работ намечено на сентябрь будущего года.«Работать над проектом будет конструкторский отдел, который на сегодняшний день насчитывает 30 специалистов. Команда имеет опыт проектирования объектов коксохимической промышленности. По ходу проекта наши инженеры создадут 3D-модель будущей батареи с помощью соответствующего программного обеспечения. Такая организация работы позволит нам уложиться в сжатые сроки и полностью завершить проектирование в сентябре 2025 года», — рассказал генеральный директор EVRAZ STEEL BUILDING Максим Беденко.Отметим, что данный проект реконструкции имеет большое значение как для роста производительности металлургического комбината, так и для улучшения экологии, поскольку позволит предприятию сократить выбросы в атмосферу на 1 тыс. т в год.