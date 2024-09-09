На ЕВРАЗ НТМК определились с генеральным проектировщиком для реконструкции коксовой батареи

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2024. ЕВРАЗ выделит 28 млрд руб. для ремонта коксовой батареи № 10 на Нижнетагильском ...08.07.2024 Официальным партнером Международной промышленной выставки ИННОПРОМ выступил ЕВРАЗ
УрБК, Екатеринбург, 08.07.2024. ЕВРАЗ выступил официальным партнером XIV Международной промышленной выставки ИННОПРОМ, ...04.07.2024 ЕВРАЗ НТМК произвел партию стальных балок для строительства второй очереди мясокомбината в Москве
УрБК, Екатеринбург, 04.07.2024. ЕВРАЗ НТМК произвел партию стальных балок для строительства второй очереди ...10.06.2024 ЕВРАЗ НТМК поставит стальные балки для строительства стадиона «Торпедо» в Москве
УрБК, Екатеринбург, 10.06.2024. Стальные балки производства ЕВРАЗ НТМК будут использованы при строительстве ...28.02.2024 Более 10 тыс. кубов кирпича уложили в рамках первого этапа реконструкции коксовой батареи № 2 на ЕВРАЗ ЗСМК
УрБК, Екатеринбург, 28.02.2024. В течение пяти месяцев на ЕВРАЗ ЗСМК уложили более 10 тыс. кубов кирпича в рамках ...