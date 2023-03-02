ЦБ объявил о запуске с 1 октября платформы для проверки контрагентов

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УрБК, Екатеринбург, 02.03.2023. В России 97,3% юрлиц и ИП, являющихся клиентами банков, относятся к группе низкого ...

В Свердловской области почти 200 тыс. предпринимателей относятся к группе низкого риска

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2022. В реестре субъектов малого и среднего предпринимательства Управления ФНС России по ...

ЦБ предложили отложить запуск «антиотмывочной» платформы «Знай своего клиента»

УрБК, Москва, 28.03.2022. Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в Госдуму проект закона, который нацелен ...

ЦБ объявил о начале подключения банков к «антиотмывочной» платформе «Знай своего клиента»

Банк России объявил о начале подключения банков к информационной платформе «Знай своего клиента», говорится в сообщении ...

ЦБ объявил о начале подключения банков к «антиотмывочной» платформе «Знай своего клиента»

УрБК, Москва, 22.03.2022. Банк России объявил о начале подключения банков к информационной платформе «Знай своего ...