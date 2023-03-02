УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 13:04

ЦБ объявил о запуске с 1 октября платформы для проверки контрагентов

УрБК, Москва, 24.09.2024. Центробанк (ЦБ) РФ объявил о запуске с 1 октября 2024 года платформы для проверки контрагентов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Благодаря сервису «Знай своего клиента» россияне смогут проверить индивидуального предпринимателя или организацию, с которой собираются заключить контракт. В базе данных компании будут ранжироваться по уровню риска. Юридические лица, которые не хотят находится в «красной зоне», могут обратиться в комиссию ЦБ РФ.

Основываясь на собственных данных и расчетах, регулятор разделил все организации в реестре следующим образом: 96,8% вошли в группу низкого риска, 1,9% — среднего и 1,3% — высокого. Система начала работу с середины 2022 года.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
02.03.2023 В России 97% работающих с банками юрлиц и ИП относятся к группе низкого уровня риска

УрБК, Екатеринбург, 02.03.2023. В России 97,3% юрлиц и ИП, являющихся клиентами банков, относятся к группе низкого ...

04.07.2022 В Свердловской области почти 200 тыс. предпринимателей относятся к группе низкого риска

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2022. В реестре субъектов малого и среднего предпринимательства Управления ФНС России по ...

28.03.2022 ЦБ предложили отложить запуск «антиотмывочной» платформы «Знай своего клиента»

УрБК, Москва, 28.03.2022. Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в Госдуму проект закона, который нацелен ...

22.03.2022 ЦБ объявил о начале подключения банков к «антиотмывочной» платформе «Знай своего клиента»

Банк России объявил о начале подключения банков к информационной платформе «Знай своего клиента», говорится в сообщении ...

22.03.2022 ЦБ объявил о начале подключения банков к «антиотмывочной» платформе «Знай своего клиента»

УрБК, Москва, 22.03.2022. Банк России объявил о начале подключения банков к информационной платформе «Знай своего ...

Популярные новости
29.08.2024Татьяна Свяжина: Семь садов «Атмофеста» будут радовать горожан круглый год16.09.2024ФНС России отправит более 61 млн уведомлений для оплаты налогов на имущество физических лиц за 2023 год30.08.2024Жители Екатеринбурга и Свердловской области с 1 сентября смогут получить кешбэк 20% за пополнение транспортных карт через СБП13.09.2024Росреестр в августе зафиксировал в Свердловской области снижение числа сделок на первичном рынке жилья на 57%27.08.2024Привлекая туристов
Архив новостей
Сентябрь 2024 (563)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18