На Южном Урале средний размер выданных автокредитов в августе составил 1,41 млн рублей

Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в августе 2024 года составил 1,59 млн руб. По сравнению с ...Вчера, 17:18 В Свердловской области средний размер выданных автокредитов в августе составил 1,59 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 23.09.2024. Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в августе 2024 года ...23.08.2024 На Южном Урале средний размер выданных автокредитов в июле составил 1,4 млн рублей
УрБК, Челябинск, 23.08.2024. Средний размер выданных автокредитов в Челябинской области в июле 2024 года составил 1,44 ...21.05.2024 На Южном Урале средний размер выданных автокредитов в апреле составил 1,38 млн рублей
УрБК, Челябинск, 21.05.2024. Средний размер выданных автокредитов в Челябинской области в апреле 2024 года составил ...22.09.2022 На Южном Урале средний размер выданных в августе автокредитов составил 1,03 млн рублей
УрБК, Челябинск, 22.09.2022. Средний размер выданных автокредитов в Челябинской области в августе 2022 года составил 1 ...