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На Южном Урале средний размер выданных автокредитов в августе составил 1,41 млн рублей

УрБК, Челябинск, 24.09.2024. Средний размер выданных автокредитов в Челябинской области в августе 2024 года составил 1,41 млн руб. Это на 2,2% меньше, чем в предыдущем месяце текущего года, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С таким результатом Южный Урал разместился на 15 строчке рейтинга среди 30 регионов РФ.

Однако, средний чек по автокредитам увеличился в августе 2024 года, в сравнении с показателями июля, в Республике Татарстан (+6,1%), Волгоградской области (+3,9%), Удмуртской Республике (+3,7%), Кемеровской области (+3,4%) и Ставропольском крае (+3,3%).

В целом по стране средний размер выданных в августе автокредитов составил 1,46 млн руб., снизившись по сравнению с показателем прошлого месяца на 1,1% (в июле — 1,48 млн руб.).
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