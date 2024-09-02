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Россию с начала года посетили свыше 2,3 млн зарубежных туристов

УрБК, Москва, 23.09.2024. С начала 2024 года Россию посетили свыше 2,3 млн зарубежных туристов. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

«Россия становится все более привлекательной для иностранных граждан. С начала 2024 года уже более 2,3 млн иностранных туристов посетило разные уголки нашей страны», — сказано в публикации.

Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев отметил, что туризм является динамичным сектором мировой экономики. При этом в России необходимо развивать новые туристические направления и поддерживать местных предпринимателей.

Эти тезисы он привел на встрече министров туризма «Группы двадцати» в городе Белена (Бразилия). Спикеры обсудили министерскую декларацию. В документе отражены приоритеты России и методы, направленные на развитие туристической инфраструктуры. Кроме того, в декларацию внесли пункты о создании программ продвижения и цифровизации туристических продуктов.
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