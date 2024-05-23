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ЕВРАЗ направил 700 тыс. рублей на открытие образовательного кластера в Нижнем Тагиле

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2024. ЕВРАЗ направил 700 тыс. руб. на создание образовательного кластера в детском саду № 208 в Нижнем Тагиле. В рамках занятий воспитанники детских садов в игровой форме будут знакомиться с профессиями металлургических и горно-обогатительных предприятий, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

ЕВРАЗ направил 700 тыс. рублей на открытие образовательного кластера в Нижнем Тагиле

На грант ЕВРАЗа для малышей приобрели современное оборудование: интерактивную панель, наборы для опытов, 13 образовательных конструкторов и демонстрационные материалы «Металлы и сплавы». Также было установлены восемь настенных модулей «СТЕМ стена», с помощью которого дети могут создавать различные механизмы из небольших деталей (цепей, шестеренок и труб). Он помогает развивать инженерное мышление и навыки конструирования.

Кроме того, в новом кластере дошкольники могут познакомиться с продукцией ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК. На стендах представлены образцы двутавровой балки, окатышей, агломерата, кокса, мелющих шаров.

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
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