ЕВРАЗ направил 700 тыс. рублей на открытие образовательного кластера в Нижнем Тагиле

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2024. Металлурги и горняки уральских предприятий ЕВРАЗа провели массовый субботник, по итогам ...28.02.2024 На строительстве Сибирского кольцевого источника фотонов используют двутавровую балку производства ЕВРАЗ НТМК
УрБК, Екатеринбург, 28.02.2024. ЕВРАЗ Маркет отгрузил более 330 т стальной двутавровой балки производства ...11.11.2021 ЕВРАЗ НТМК отправил пробную партию мелющих шаров на испытания по международным стандартам
УрБК, Екатеринбург, 11.11.2021. Опытную партию мелющих шаров направил ЕВРАЗ НТМК на комплексные испытания по ...05.04.2021 ЕВРАЗ КГОК произвел 100 тыс. тонн окатышей для завода в Турции
УрБК, Екатеринбург, 05.04.2021. ЕВРАЗ Качканарский ГОК отгрузил 100 тыс. т окатышей на металлургическое предприятие ...31.03.2021 ЕВРАЗ направил 1,7 млн рублей на модернизацию и ремонт школы в Нижнем Тагиле
УрБК, Екатеринбург, 31.03.2021. ЕВРАЗ продолжает инвестировать в развитие образовательных учреждений. В частности, ...