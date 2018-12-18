На парковке у аэропорта Кольцово появилось еще 160 машиномест

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2024. У аэропорта Кольцово в зоне краткосрочной парковки появилось еще 160 машиномест. Об этом сообщается в Телеграм-канале аэровокзала.



«Оставить машину на несколько часов на парковке Р1, которая находится перед аэровокзальным комплексом, теперь сможет больше автовладельцев — число мест увеличено с 560 до 720. Сделано это путем корректировки схемы движения по привокзальной площади. А необходимость изменений вызвана растущей востребованностью этой стоянки на фоне роста пассажиропотока аэропорта», — говорится в сообщении.



Представители аэропорта отметили, что модернизация въездных и выездных групп на стоянках будет продолжена. В конце лета здесь уже обновили терминальное оборудование. Кроме того, в последнюю неделю сентября начнется капитальный ремонт дорожного покрытия в зонах въезда и выезда. Для этого поочередно будут перекрываться отдельные стойки.