На парковке у аэропорта Кольцово появилось еще 160 машиномест

Администрация аэропорта Кольцово опубликовала новые правила использования парковочного комплекса, вступающие в силу с ...18.12.2018 Парковка в аэропорту Кольцово с 17 декабря 2018 года стала дороже
УрБК, Екатеринбург, 18.12.2018. Администрация аэропорта Кольцово опубликовала новые правила использования парковочного ...31.07.2017 Аэропорт Кольцово вводит пакетные тарифы для парковки на привокзальной площади
УрБК, Екатеринбург, 31.07.2017. С 1 августа аэропорт Кольцово вводит пакетные тарифы для парковки на привокзальной ...04.05.2017 В аэропорту Кольцово опровергли отмену бесплатной парковки
УрБК, Екатеринбург, 04.05.2017. В пресс-службе аэропорта Кольцово опровергли отмену бесплатной 15-минутной стоянки на ...30.06.2015 Въезд на парковку Привокзальной площади будет осуществляться по пропускам
УрБК, Екатеринбург. 30.06.2015. На парковке на Привокзальной площади будет проведена реконструкция и установлена ...