В Свердловской области в августе было выдано более 63 тыс. новых кредитных карт

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2024. В Свердловской области в августе 2024 года было выдано 63,4 тыс. новых кредитных карт. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель снизился на 7,7%, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял седьмое место рейтинга среди 30 регионов РФ. Выше него в списке по количеству кредитных карт расположились Москва (144,9 тыс.), Московская область (112,8 тыс.), Санкт-Петербург (77,9 тыс.), Краснодарский край (74,4 тыс.), Ростовская область (69,2 тыс.) и Республика Башкортостан (65,1 тыс.).



Всего в России количество выданных новых кредитных карт в августе 2024 года составило 2,03 млн. ед., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 6,9% (в июле 2024 года — 2,18 млн. ед.)