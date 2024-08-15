В Свердловской области в августе было выдано более 63 тыс. новых кредитных карт

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2024. В Свердловской области в августе 2024 года было выдано 63,4 тыс. новых кредитных карт. ...15.08.2024 В Свердловской области число выданных кредитных карт за месяц снизилось на 6,6%
УрБК, Екатеринбург, 15.08.2024. В Свердловской области в июле было выдано 68,5 тыс. новых кредитных карт. Это на 6,6% ...20.06.2024 В Свердловской области в мае выдали 74 тыс. новых кредитных карт
УрБК, Екатеринбург, 20.06.2024. В Свердловской области в мае было выдано 74 тыс. новых кредитных карт. Это на 0,1% ...21.05.2024 В Свердловской области число выданных новых кредитных карт за месяц снизилось на 2,1%
УрБК, Екатеринбург, 21.05.2024. В Свердловской области в апреле было выдано 73,5 тыс. новых кредитных карт. Это на 2,1% ...15.09.2022 В Свердловской области число выданных новых кредитных карт за месяц выросло на 19,5%
УрБК, Екатеринбург, 15.09.2022. В Свердловской области в августе 2022 года было выдано 46 тыс. 642 новые кредитные ...