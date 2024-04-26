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Минсельхоз РФ не ожидает снижение производства меда в России

УрБК, Москва, 20.09.2024. В 2024 году в России погибли 0,1% пчелиных семей от общего количества. Это на 15,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минсельхоза РФ.

По данным Минсельхоза, в 2023 году было выпущено 64,5 тыс. т меда. Министерство прогнозирует, что в текущем году объем производства сохранится на прошлогоднем уровне. Этого хватит для обеспечения внутреннего рынка продукцией.

Ранее некоторые СМИ написали о росте цен на мед в России на 30-50% на фоне массовой гибели пчел в основных медоносных регионах страны.
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