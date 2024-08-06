На федеральной трассе М5 «Урал» до 30 сентября ограничили движение на подъезде к Екатеринбургу

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2024. На федеральной автотрассе М5 «Урал» до 30 сентября ограничили движение на подъезде к Екатеринбургу. Об этом сообщается на сайте ФКУ «Уралуправтодор».



«На трассе М5 (подъезд к городу Екатеринбург) на участке от 184 км до 185 км, а также от 180 км до 181 км в направлении города Челябинск планируются работы по устройству слоев износа. Движение будет по одной полосе. Работы продлятся до 30 сентября», — говорится в сообщении.