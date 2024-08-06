На федеральной трассе М5 «Урал» до 30 сентября ограничили движение на подъезде к Екатеринбургу

УрБК, Екатеринбург, 06.08.2024. С 7 августа на автодороге М-5 на подъезде к Екатеринбургу движение транспорта будет ...12.07.2019 На федеральной трассе М-5 «Урал» между Челябинском и Екатеринбургом ограничат движение транспорта
УрБК, Екатеринбург, 12.07.2019. На федеральной трассе М-5 «Урал» между Челябинском и Екатеринбургом ограничат движение ...24.05.2019 На трассе Екатеринбург — Тюмень ограничат движение из-за работ по замене верхнего слоя дорожного покрытия
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2019. В Свердловской области на трассе Р-351 Екатеринбург — Тюмень возле Пышмы (с 174 по 200 ...25.09.2017 На трассе М-5 «Урал» ограничат движение по развязке в районе села Патруши
УрБК, Екатеринбург, 25.09.2017. ФКУ «Уралуправтодор» с 28 сентября по 01 ноября 2017 года ограничит движение по ...13.08.2014 На трассе М5 «Урал» на подъезде к Екатеринбургу до 10 сентября будет ограничено движение транспорта
УрБК, Екатеринбург, 13.08.2014. На федеральных дорогах Челябинской области продолжаются ремонтные работы, в связи с ...