В Свердловской области к теплу полностью подключены 20 муниципалитетов

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2022. В Свердловской области к отоплению подключены 97% объектов социальной сферы и 86% ...27.09.2021 В Свердловской области в трех территориях не обеспечено 100-процентное подключение жилфонда к теплу
УрБК, Екатеринбург, 27.09.2021. Отопительный сезон до сих пор не начался в нескольких населенных пунктах Свердловской ...18.09.2020 В Екатеринбурге отопление включили в 885 жилых домах
УрБК, Екатеринбург, 18.09.2020. В Екатеринбурге отопление включили в 885 жилых зданиях, сообщает пресс-служба ...17.09.2019 Отопительный сезон начался в 52 муниципалитетах Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 17.09.2019. Подача тепла потребителям по состоянию на 16 сентября началась в 52 муниципальных ...02.10.2018 В Свердловской области дали отопление в 96% жилья и 99% объектах социальной сферы
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2018. По состоянию на 1 октября в Свердловской области отапливается 96% жилья и 99% объектов ...