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Сегодня, 12:07

В Свердловской области к теплу полностью подключены 20 муниципалитетов

В Свердловской области отопление появилось на всех социальных объектах и в жилых домах 20 муниципалитетов. Об этом сообщается в Телеграм-канале департамента информационной политики региона.

В целом по области отапливаются 13,2 млн кв. м жилья, что составляет 13,4% от всего количества. Подача тепла началась в 564 школах (51,7% от общего числа), 895 детских садах (54,24%), 546 учреждениях здравоохранения (54,22%), 496 учреждениях культуры (46,4%), 320 прочих учреждениях социальной сферы (38%).

«Уточнить сроки подачи тепла или сообщить о проблемах с теплоснабжением жители Свердловской области могут по телефонам «горячих линий», которые начали действовать в муниципалитетах. Контактная информация размещена на официальных сайтах и социальных сетях органов местного самоуправления», — говорится в сообщении.
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