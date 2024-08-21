На Южном Урале число выданных микрозаймов за месяц выросло на 0,9%

УрБК, Челябинск, 21.08.2024. В Челябинской области в августе 2024 года было выдано 78,6 тыс. микрозаймов. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель вырос на 0,9% (в июле — 77,9 тыс. ед.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял девятое место рейтинга среди 30 регионов РФ. В пятерку лидеров перечня по числу выданных за указанный период микрозаймов вошли Москва (167,9 тыс. ед.), Московская область (142,9 тыс. ед.), Краснодарский край (113,2 тыс. ед.) и Башкортостан (100,3 тыс. ед.).



Помимо Челябинской области, среди регионов РФ сильнее всего за месяц число выданных микрозаймов выросло в Якутии (+2,4%) и Тюменской области (+1,2%).



В целом по стране в августе этого года было выдано 2,96 млн микрозаймов, что на 0,7% больше показателя предыдущего месяца (в июле — 2,98 млн ед.).