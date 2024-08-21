На Южном Урале число выданных микрозаймов за месяц выросло на 0,9%

УрБК, Челябинск, 21.08.2024. В Челябинской области в июле 2024 года было выдано 77,5 тыс. микрозаймов. По сравнению с ...17.07.2024 На Южном Урале число выданных микрозаймов за месяц снизилось почти на 8%
УрБК, Челябинск, 17.07.2024. В Челябинской области в июне 2024 года было выдано 73,5 тыс. микрозаймов. По сравнению с ...26.06.2024 На Южном Урале число выданных микрозаймов за месяц выросло на 5%
УрБК, Челябинск, 26.06.2024. В Челябинской области в мае 2024 года было выдано 79,6 тыс. микрозаймов. По сравнению с ...16.05.2024 Южный Урал вошел в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в апреле микрозаймов
УрБК, Челябинск, 16.05.2024. В апреле в Челябинской области было выдано 74,2 тыс. микрозаймов, что на 5,7% меньше ...17.04.2024 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в марте микрозаймов
УрБК, Челябинск, 17.04.2024. В марте в Челябинской области было выдано 75,3 тыс. микрозаймов, что на 1,4% больше ...