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УК «Фонд Радомир» отчиталась о ходе сезонных ремонтов жилого фонда в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2024. В Екатеринбурге УК «Фонд Радомир» подготовила все находящиеся в ее ведении многоквартирные дома к прохождению отопительного сезона 2024-2025 годов.

Генеральный директор компании Антон Переславцев подчеркивает, что среди видов деятельности, которые входят в зону ответственности УК, приоритет отдается тем работам, которые направлены на подготовку жилого фонда к зиме и бесперебойной работе внутридомовых инженерных сетей, поскольку это является жизнеобеспечивающим фактором.

«В многоквартирных домах, входящих в жилой фонд компании, специалисты заменили в текущем году 1 тыс. 870 п. м трубопроводов холодного и горячего водоснабжения и отопления; 500 п. м электросетей, восстановили 2,4 тыс. п. м теплоизоляции трубопроводов в подвальных и чердачных помещениях. Кроме того, была произведена реконструкция узлов коммерческого учета тепла на четырех домах», — цитирует пресс-служба организации слова Антона Переславцева.

Кроме этого, в 2024 году специалисты компании отремонтировали порядка 1 тыс. 450 кв. м. кровли, 207 кв. м. козырьков над подъездами и квартирами верхних этажей и 768 п. м. межпанельных швов. Стоит отметить, что благодаря хорошей погоде мастера продолжают заниматься ремонтом межпанельных швов.

Также в текущем режиме специалисты компании производят штатные работы. Так, в этом году было заменено 269 почтовых ящиков, восстановлено 156 кв. м. остекления, отремонтировано 400 кв. м. дверей, установлено 620 энергосберегающих ламп и произведена замена 1 тыс. 820 ламп накаливания. Помимо этого, мастера произвели ремонт 548 п. м. водосточных систем и 680 кв. м. цоколя.
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