УК «Фонд Радомир» отчиталась о ходе сезонных ремонтов жилого фонда в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2024. В Екатеринбурге УК «Фонд Радомир» на 100% завершила работы по подготовке к ...31.07.2024 В жилом фонде УК «Фонд Радомир» работы по подготовке к отопительному сезону завершены на 87%
УрБК, Екатеринбург, 31.07.2024. В домах, находящихся в ведении УК «Фонд Радомир», работы по подготовке к новому зимнему ...03.07.2024 В 2024 году УК «Фонд Радомир» отремонтировала 518 кв. метров кровли
УрБК, Екатеринбург, 03.07.2024. Управляющая компания «Фонд Радомир» отчиталась о ходе сезонных ремонтов в ...21.06.2024 Антон Переславцев: В летний период у нас в приоритете работы по подготовке домов к эксплуатации зимой
На вопросы УрБК ответил генеральный директор управляющей компании «Фонд Радомир» Антон Переславцев ...28.05.2019 В Екатеринбурге началась подготовка к новому отопительному сезону
УрБК, Екатеринбург, 28.05.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о мерах по подготовке ...