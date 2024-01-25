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РСТ: Свердловская область занимает пятое место в стране по активности туристов

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2024. Свердловская область занимает пятое место в России по активности туристов, которые путешествуют по стране. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Илью Уманского.

«Самым путешествующим городом в нашей стране остается Москва. Из Москвы насчитываем 34,2% всех путешественников, которые отправляются в поездки по стране. Следом идет Санкт-Петербург (8,9%), Московская область (4,3%), Новосибирская область (3,9%), Свердловская область (3,4%), Краснодарский край (2,7%), Хабаровский край (2,7%), Нижегородский область (2,4%) и Татарстан (2,1%)», — сказал И. Уманский.

Он добавил, что за I полугодие 2024 года туристы совершили 65,1 млн поездок по российским регионам. Это на 24% больше, чем за аналогичный период прошедшего года. До конца года объединение прогнозирует рост этого показателя до 96,5 млн.
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