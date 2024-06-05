Свердловский проект «Сухой порт» презентовали участникам IV Форума глав регионов государств — членов ШОС

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2024. На пленарной сессии Дней регионального развития Уральско-Сибирского макрорегиона 4 июня ...27.10.2023 Свердловское правительство одобрило поправки в закон о поддержке субъектов инвестиционной деятельности для развития проекта «Сухой порт»
УрБК, Екатеринбург, 27.10.2023. В рамках развития проекта «Сухой порт» свердловский кабинет министров одобрил поправки ...28.09.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев создал межведомственную рабочую группу по реализации проекта «Сухой порт»
УрБК, Екатеринбург, 28.09.2022. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев отдал распоряжение о создании ...05.12.2018 В Челябинске состоялась ознакомительная встреча в формате Форума глав регионов государств-членов ШОС
УрБК, Челябинск, 05.12.2018. В Челябинске состоялась ознакомительная встреча в формате Форума глав регионов ...15.06.2009 Главы государств — членов Шанхайской организации сотрудничества прибыли в гостиницу «Хаят Редженси Екатеринбург» для участия в заседании Совета глав государств — членов ШОС в узком составе
УрБК, Екатеринбург, 15.06.2009. Главы государств — членов Шанхайской организации сотрудничества прибыли в гостиницу ...