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Свердловский проект «Сухой порт» презентовали участникам IV Форума глав регионов государств — членов ШОС

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2024. Проект «Сухой порт», который реализуется в Свердловской области по инициативе губернатора Евгения Куйвашева, был представлен участникам IV Форума глав регионов государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в Омске. С докладом «Потенциал меридионального транспортного коридора «Екатеринбург-Арктические порты Ямала» и «Сухого порта» на пространстве ШОС» выступил региональный министр экономики и территориального развития Руслан Садыков, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

«В Свердловской области уже сегодня действуют транспортные центры с общим среднегодовым грузооборотом 7 млн т и потенциалом до 10 мл т. В планах — увеличение объема перевозок до 20-30 млн т», — отметил Руслан Садыков.

Он также добавил, что меридиональный транспортный коридор способен обеспечить до 9% объема перевозок по Северному морскому пути к 2030 году и до 15% к 2036 году.
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