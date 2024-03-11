ММК инвестирует 3 млрд рублей в проекты для повышения качества продукции

УрБК, Магнитогорск, 19.09.2024. За период с 2024 по 2026 годы Группа ММК вложит 3 млрд руб. в проекты, направленные на повышение качества продукции предприятий. Программа, призванная повысить качество металлопродукции, коснется сталеплавильных и прокатных цехов, сообщает пресс-служба компании.



Такие точечные целевые инвестиционные проекты направлены на модернизацию оборудования и поддержание его работоспособности. Кроме того, подобный подход позволит обеспечить стабильность технологического процесса в производственных структурных подразделениях.



К числу уже запущенных инициатив по повышению качества металлопродукции относится внедренная на комбинате Системы динамического управления технологическими рисками. Она выявляет нестационарные режимы работы и особые производственные ситуации с нарушениями технологических параметров.



В случае высокого риска получения несоответствующей продукции система оповещает специалистов, автоматически формирует интерактивную техкарту и корректирует технологический процесс. Все это делается с помощью предиктивной аналитики и адаптивной системы управления. Проект реализован по всем основным производственным потокам предприятия — от кислородно-конвертерного и электросталеплавильного цехов до цехов горячей и холодной прокатки и производства металла с покрытием.



Кроме того, весомый вклад в повышение уровня качества внесет проект «Цифровой анализ качества». Комплекс мероприятий, рассчитанный на 2024-2028 годы, нацелен на создание корпоративной онлайн-платформы слежения за исполнением технологии производства и оказанием услуг потребителям. Ее функционал обеспечит автоматический расчет ключевых метрик эффективности, позволит исключить неопределенность и человеческий фактор при контроле качества и аттестации.