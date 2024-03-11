ММК инвестирует 3 млрд рублей в проекты для повышения качества продукции

УрБК, Магнитогорск, 11.03.2024. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) ввели в эксплуатацию систему ...15.12.2022 ММК ввел новую информационную систему для моделирования технологии производства
УрБК, Магнитогорск, 15.12.2022. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) начал применять собственную ...16.09.2022 На ММК проходят опытно-промышленные испытания цифровой системы для контроля качества продукции
УрБК, Магнитогорск, 16.09.2022. В листопрокатном цехе № 11 Магнитогорского металлургического комбината (ММК) проходят ...11.01.2021 ММК тестирует электронную цифровую подпись сертификатов качества продукции
УрБК, Магнитогорск, 11.01.2021. В ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» идет тестирование системы подписания ...09.09.2020 ММК повышает эффективность системы менеджмента качества
УрБК, Магнитогорск, 09.09.2020. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) успешно развивает систему ...