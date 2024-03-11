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11.03.2024

На ММК ввели в эксплуатацию систему динамического управления технологическими рисками

УрБК, Магнитогорск, 11.03.2024. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) ввели в эксплуатацию систему динамического управления технологическими рисками. Нововведение позволит снизить процент брака за счет корректировки рабочих процессов и уменьшить влияние человеческого фактора, сообщает управление информации и общественных связей металлургического предприятия.

Так, в основе инновационного решения лежат адаптивное управление технологией и качеством, предиктивная аналитика и анализ больших данных. Система обнаруживает нестационарные режимы и нестандартные производственные ситуации, в рамках которых нарушаются технологические параметры. В случае возрастания рисков получения несоответствующей продукции система оповещает об этом специалистов, автоматически формирует динамическую техническую карту и применяет на цеховом уровне корректирующие воздействия в соответствии с выбранным вариантом технологии для конкретных единиц продукции.

На ММК ввели в эксплуатацию систему динамического управления технологическими рисками
Фото предоставлено управлением информации и общественных связей ММК

В первую очередь система была запущена на технологическом потоке кислородно-конверторный цех — стан 5000, а затем в потоке кислородно-конверторный цех — листопрокатный цех № 10 — листопрокатный цех № 11. В настоящий момент решение уже успешно применяется на шести технологических цепочках основных производственных подразделений комбината.

Добавим, что разработка и внедрение системы осуществлялись в рамках реализации Стратегии цифровизации ПАО «ММК» совместными усилиями специалистов ММК-Информсервис и ИТЦ «Аусферр».
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