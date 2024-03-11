На ММК ввели в эксплуатацию систему динамического управления технологическими рисками

УрБК, Магнитогорск, 16.08.2022. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) стартовала XXII научно-техническая ...27.09.2021 На предприятии «ММК-МЕТИЗ» успешно стартовала цифровая трансформация
УрБК, Магнитогорск, 27.09.2021. Об успешном запуске проекта цифровизации ОАО «ММК-МЕТИЗ» доложил на 10-й общероссийской ...04.08.2021 На коксовых батареях ММК внедрили технологию по отслеживанию рабочих в опасных зонах
УрБК, Магнитогорск, 04.08.2021. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) внедрили автоматизированную систему, ...22.07.2020 ММК внедрил систему цифровизации ремонтов энергетического оборудования
УрБК, Магнитогорск, 22.07.2020. В Управлении главного энергетика (УГЭ) Магнитогорского металлургического комбината ...24.06.2019 ММК внедряет цифровую систему контроля за наличием вагонов
УрБК, Магнитогорск, 24.06.2019. В двух листопрокатных цехах Магнитогорского металлургического комбината (ММК) запущена ...