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Вчера, 17:43

Минэкономразвития: За четыре года зарплаты россиян увеличатся на 35%

УрБК, Москва, 18.09.2024. Минэкономразвития прогнозирует рост зарплат россиян на 35% в течение четырех лет. Так, доходы жителей страны вырастут с 88 тыс. 285 руб. в 2024 году до 119 тыс. 296 руб. в 2027 году, пишут «Ведомости» со ссылкой на прогноз министерства.

Аналитики ожидают рост номинальных зарплат на 17,9% в 2024 году по сравнению с предыдущим годом. В этом году жалованье россиян увеличится до 88 тыс. 285 руб., в 2025 году — до 99 тыс. 952 руб. (+13,2%), в 2026 году — до 110 тыс. 169 руб. (+10,2%).

Однако темп роста зарплат у сотрудников российских компаний может замедлиться, предупреждают эксперты. За текущий год они увеличатся на 9,2%, в 2025 году — на 7%, в 2026 году — на 5,7% и в 2027 году — на 4,1%.

По словам представителя Минэкономразвития, на увеличение зарплат повлияет конкуренция компаний за сотрудников из-за низкого уровня безработицы. Кроме того, вырастет производительность труда, что тоже скажется на росте заработка.
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