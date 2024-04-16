Продажи подержанных автомобилей в России в августе выросли на 1,6%

УрБК, Москва, 16.04.2024. Продажи машин с пробегом в России выросли на 0,9% в марте 2024 года и составили 502,1 тыс. ...17.06.2022 Продажи автомобилей с пробегом в РФ за год сократились на 30%
УрБК, Москва, 17.06.2022. По итогам мая 2022 года в России было продано 326,7 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это ...19.09.2017 В августе рынок новых легковых автомобилей вырос на 26%
УрБК, Москва, 19.09.2017. В августе этого года в России было продано 128 тыс. 094 новых легковых автомобилей, что на ...20.01.2017 Продажи подержанных автомобилей Lada в 2016 году снизились на 12%
УрБК, Москва, 20.01.2017. Объем продаж автомобилей Lada с пробегом за 2016 год в России составил 1,493 млн ед., на 12% ...12.02.2015 Продажи подержанных автомобилей в РФ в январе упали на 9,3%
УрБК, Москва, 12.02.2015. В январе 2015 года в России было продано 331,5 тыс. поддержанных автомобилей. Это на 9,3% ...