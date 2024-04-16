Продажи подержанных автомобилей в России в августе выросли на 1,6%

УрБК, Москва, 17.09.2024. В России в августе выросли продажи подержанных автомобилей. Об этом говорится в исследовании аналитического агентства «Автостат».



В августе текущего года жители страны приобрели 560 тыс. подержанных автомобилей. Это на 1,6% больше, чем в августе 2023 года. Тогда россияне приобрели 551,3 тыс. иномарок с пробегом. Аналитики портала «Автостат» утверждают, что в июле было куплено 546,2 тыс. автомобилей с пробегом.



Уточняется, что на вторичном рынке за август было куплено 136,3 тыс. автомобилей марки Lada. Второй по популярности у россиян стала Toyota — 57 тыс. машин. В рейтинг популярных машин также вошли представители корейского автопрома Kia (33,3 тыс. единиц) и Hyundai (31,6 тыс. единиц). Пятое место занял японский Nissan — 26,4 тыс. машин.