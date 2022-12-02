ЦБ считает внешнеторговые платежи одним из ключевых направлений развития финансового рынка

Минфин направил в правительство РФ проект стратегии развития финансового рынка до 2030 года. Документ доработан с ...02.12.2022 Минфин внес в правительство РФ доработанный проект стратегии развития финансового рынка до 2030 года
УрБК, Москва, 02.12.2022. Минфин направил в правительство РФ проект стратегии развития финансового рынка до 2030 года. ...10.12.2021 Банк России назвал основные направления работы по цифровизации финансового рынка в 2022-2024 годах
УрБК, Екатеринбург, 10.12.2021. Банк России назвал одной из ключевых задач в сфере цифровизации финансового рынка ...07.06.2018 Банк России не исключает сохранения антироссийских санкций до 2022 года
УрБК, Москва, 07.06.2018. Аналитики Банка России не исключают сохранения антироссийских санкций до 2022 года. Об этом ...21.01.2009 Правительство РФ своим распоряжением утвердило Стратегию развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 года
УрБК, Москва, 21.01.2009. Правительство РФ своим распоряжением утвердило Стратегию развития финансового рынка ...