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ЦБ считает внешнеторговые платежи одним из ключевых направлений развития финансового рынка

УрБК, Москва, 17.09.2024. Банк России считает развитие системы внешнеторговых платежей одним из ключевых направлений развития финансового рынка. Такая информация опубликована в проекте Основных направлений финансового рынка до 2027 года.

«Банк России совместно с правительством Российской Федерации и участниками рынка проводит активную работу с зарубежными регуляторами и участниками рынка, исходя из приоритета построения внешнеэкономической деятельности на рыночных принципах, в части финансового обслуживания деятельности, отдавая приоритет использованию российского рубля и других национальных валют в международных расчетах», — говорится в документе.

Также отмечается, что проводимая регулятором работа призвана помочь в преодолении действующих ограничений и создании условий для развития системы международных расчетов, отвечающих современным потребностям.
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