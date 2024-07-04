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ЦБ: Рост зарплат россиян в 2025 году замедлится до 9%

УрБК, Москва, 17.09.2024. В России по итогам 2024 года средняя номинальная зарплата вырастет на 16%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные опроса Центробанка.

«Резервы роста зарплат не бесконечны — регулярные повышения создают дополнительные издержки для бизнеса, тогда как прибыль может оставаться на том же уровне. Поэтому логично ожидать замедления темпов зарплатной гонки и переключения на стратегию обучения сотрудников», — считает эксперт центра «ИНСАП» ИПЭИ Президентской академии Марина Лопатина.

По данным аналитиков, средний заработок россиян в течение 2024 года может достигнуть 89 тыс. руб. В 2025 году рост замедлится в два раза — до 9%, в 2026 году — до 7%, в 2027 году — до 6,6%.

Экономисты считают, что реальная зарплата в 2024 году увеличится 7,3%. Затем темпы роста снизятся: в 2025 году — до 3%, в 2026 — до 2,6%, а в 2027 — до 2,3%.
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