ЦБ: Рост зарплат россиян в 2025 году замедлится до 9%

УрБК, Москва, 04.07.2024. Ставки акцизов на крепкий алкоголь в РФ в 2025 году планируют проиндексировать на 4,7%. Это ...14.03.2024 Опрошенные ЦБ аналитики повысили прогноз по ВВП и инфляции в России
УрБК, Москва, 14.03.2024. Опрошенные Банком России аналитики повысили прогноз по динамике ВВП и инфляции в РФ в 2024 ...28.11.2023 В 2026 году средняя зарплата в Екатеринбурге составит 104 тыс. 514 рублей
УрБК, Екатеринбург, 28.11.2023. По итогам 2023 года среднемесячная начисленная заработная плата в Екатеринбурге ...20.11.2023 Совет Федерации одобрил закон о формировании бюджета на три года
УрБК, Москва, 20.11.2023. Бюджетный комитет Совета Федерации поддержал закон о федеральном бюджете на 2024 год и ...17.11.2023 Госдума приняла бюджет РФ на 2024 год
УрБК, Москва, 17.11.2023. Госдума приняла в третьем чтении законопроект о федеральном бюджете России на 2024 год и ...