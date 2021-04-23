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Вчера, 16:20

Госдума рассмотрит проект закона о подписках на цифровые сервисы

УрБК, Москва, 16.09.2024. Госдума рассмотрит проект закона о подписках на цифровые сервисы в социальных сетях и мессенджерах. Об этом в своем Телеграм-канале написал спикер палаты Вячеслав Володин.

«На этой неделе приступим к рассмотрению законопроекта, который разработан с целью сделать предоставление платных услуг цифровых сервисов и платформ более прозрачным для граждан», — говорится в публикации.

Отмечается, что в договор на оказание услуг цифровых платформ будут включены следующие пункты: размер платежей, их периодичность, срок договора, правила расторжения договора. Сам документ будет иметь силу до конца оплаченного периода.

По мнению В. Володина, это сократит количество лишних платежей с банковских карт россиян, которые пользуются подпиской на сервисы.
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