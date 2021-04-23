Госдума рассмотрит проект закона о подписках на цифровые сервисы

Сервисы для бесплатной накрутки зрителей в последние годы стали очень популярными. Они предлагают пользователям ...15.04.2024 Госдума предлагает ввести ответственность для кикшеринга за ДТП с участием электросамокатов
УрБК, Москва, 15.04.2024. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предлагает ввести ответственность для компаний, которые ...22.03.2024 ЦБ намерен расширить протокол сбора информации о незаконных транзакциях на онлайн-сервисы
УрБК, Москва, 22.03.2024. Центробанк обновит протокол информирования регулятора о случаях или попытках перевода денег ...08.04.2022 Минфин РФ доработал и направил в правительство законопроект о регулировании цифровых валют
УрБК, Москва, 08.04.2022. Минфин РФ доработал проект федерального закона «О цифровой валюте» с учетом поступивших ...02.07.2013 Госдума рассмотрит законопроект о борьбе с мошенничеством посредством смс-сообщений
УрБК, Москва, 02.07.2013. Госдума на заседании во вторник рассмотрит в первом чтении законопроект о борьбе с ...