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Вчера, 13:59

Росстат улучшил оценку ВВП России в втором квартале с 4% до 4,1%

УрБК, Москва, 16.09.2024. Росстат улучшил оценку ВВП России в II квартале с 4% до 4,1%. Также был подтвержден рост экономики за I квартал на 5,4%, пишет ТАСС.

Ведомство оценило текущий объем ВВП за II квартал в 46 трлн 269,3 млрд руб. Для расчета ключевого показателя аналитики использовали индикаторы из разных отраслей. Так, «финансы и страхование» показали прирост на 16,4%, «информация и связь» — 19,2%, «водоснабжение и деятельность по ликвидации загрязнений» — 1,1%, «транспортировка и хранение» — 2%, «обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха» — 2,5%.

По словам руководителя департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития РФ Льва Денисова, данные подтвердили, что именно структурные изменения экономики дают весомый результат. Он подчеркнул, что значительный общий рост трех четвертей экономики во II квартале обеспечили развитие таких отраслей, как IT-сектор, наука, строительство, промышленность, торговля, туризм.
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