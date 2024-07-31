Росстат улучшил оценку ВВП России в втором квартале с 4% до 4,1%

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УрБК, Москва, 02.04.2014. Росстат пересмотрел оценку роста ВВП России за I, II и III кварталы 2013 года. Согласно ...