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Число выданных ипотечных кредитов в Свердловской области за месяц выросло на 2%

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2024. В Свердловской области в августе было выдано 2,92 тыс. ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 9,81 млрд руб., говорится в исследовании Объединённого кредитного бюро (ОКБ).

По сравнению с предыдущим месяцем число выдач выросло на 2%, объем — на 9%. Средний размер ипотечного кредита в регионе вырос на 7%, до 3,37 млн руб.

Отметим, что в целом по стране в РФ в августе было выдано 80,3 тыс. ипотечных кредитов (+1% к уровню июля) на 333 млрд руб. (+8%).
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