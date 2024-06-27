Число выданных ипотечных кредитов в Свердловской области за месяц выросло на 2%

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2024. В Свердловской области в августе было выдано 2,92 тыс. ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 9,81 млрд руб., говорится в исследовании Объединённого кредитного бюро (ОКБ). По сравнению с предыдущим месяцем число выдач выросло на 2%, объем — на 9%. Средний размер ипотечного кредита в регионе вырос на 7%, до 3,37 млн руб. Отметим, что в целом по стране в РФ в августе было выдано 80,3 тыс. ипотечных кредитов (+1% к уровню июля) на 333 млрд руб. (+8%).

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