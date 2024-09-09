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Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц выросла на 0,7%

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2024. По состоянию на 9 сентября средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 122 тыс. 569 руб. за кв. м. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

За неделю этот показатель увеличился на 0,1%, за месяц — на 0,7%.
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