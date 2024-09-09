Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц выросла на 0,7%

По состоянию на 2 сентября средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 122 тыс. 423 руб. ...09.09.2024 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 122,4 тыс. рублей за кв. метр
УрБК, Екатеринбург, 09.09.2024. По состоянию на 2 сентября средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...11.06.2024 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц выросла на 1,2%
УрБК, Екатеринбург, 11.06.2024. По состоянию на 3 июня средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга ...27.05.2024 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц выросла на 1,3%
УрБК, Екатеринбург, 27.05.2024. По состоянию на 20 мая средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга ...15.01.2024 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц выросла на 0,9%
УрБК, Екатеринбург, 15.01.2024. По состоянию на 8 января средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...