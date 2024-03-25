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На российском рынке средняя цена автомобиля с пробегом за год впервые опустилась ниже отметки 1,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2024. Средняя цена автомобиля с пробегом на российском рынке впервые за последний год опустилась ниже 1,5 млн руб. Эту отметку данный показатель превысил в сентябре 2023 года и рос до марта 2024 года, сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Так, в августе 2024 года средняя цена б/у автомобиля составила 1 млн 486 тыс. руб. Это на 1,6% меньше, чем в июле, когда она была выше на 24 тыс. руб. При этом по сравнению с августом 2023 года средняя цена в этом году остается больше на 1,9%, или 28 тыс. руб.
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