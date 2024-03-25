На российском рынке средняя цена автомобиля с пробегом за год впервые опустилась ниже отметки 1,5 млн рублей

УрБК, Москва, 25.03.2024. Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России за два года увеличилась на 49%. Об ...11.01.2024 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга снизилась впервые с конца ноября
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2024. По состоянию на 1 января средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...05.10.2020 Средняя цена на автомобили с пробегом в РФ за год практически не изменилась
УрБК, Москва, 05.10.2020. Cредняя цена на автомобили с пробегом в России по итогам сентября 2020 года составила 602,6 ...31.07.2017 Средняя цена автомобилей в России выросла до 1,34 млн рублей
За период с января по июнь 2017 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России выросла на 3,3% и ...31.07.2017 Средняя цена автомобилей в России выросла до 1,34 млн рублей
УрБК, Москва, 31.07.2017. За период с января по июнь 2017 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в ...