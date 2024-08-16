В Челябинске разница между средней площадью квартир в строящихся и сданных домах составляет 12%

УрБК, Челябинск, 13.09.2024. В Челябинске доля студий в новостройках составляет от 1 до 5%. Об этом говорится в исследовании сервиса «Циан.Аналитика».



В столице Южного Урала средняя площадь квартир в строящихся домах (61 кв. м.) на 12% больше, чем в уже сданных (55 кв. м.).



Согласно исследованию, в Челябинске средняя площадь квартир в домах, построенных до 1991 года, составляет 50 кв. м., от 1991 до 2015 года — 64 кв. м., от 2015 до 2023 года — 55 кв. м., в новостройках — 61 кв. м.