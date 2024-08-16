В Челябинске разница между средней площадью квартир в строящихся и сданных домах составляет 12%

УРБК, Екатеринбург, 13.09.2024. В Екатеринбурге доля студий в домах 2015-2023 годов постройки составляет 13%, в ...16.08.2024 Разница в стоимости квартир на первичном и вторичном рынках Челябинска составляет 34%
УрБК, Челябинск, 16.08.2024. В Челябинске средняя стоимость квадратного метра квартир в новостройках в августе 2024 ...16.08.2024 Разница в стоимости квартир на первичном и вторичном рынках Екатеринбурга составляет 17%
УрБК, Екатеринбург, 16.08.2024. В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра квартир в новостройках в августе ...14.05.2024 «Квадрат» жилья в новостройках Челябинска в апреле подорожал на 2,6%
УрБК, Челябинск, 14.05.2024. В Челябинске по льготной ипотеке можно купить 1,2 тыс. квартир в новостройках. Это ...16.11.2023 В Челябинске разница между средним платежом по ипотеке и ставкой аренды «однушки» составляет 1%
УрБК, Челябинск, 16.11.2023. В Челябинске средний платеж по ипотеке на первичном рынке на 1% превышает стоимость аренды ...