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Сегодня, 14:24

В Челябинске разница между средней площадью квартир в строящихся и сданных домах составляет 12%

УрБК, Челябинск, 13.09.2024. В Челябинске доля студий в новостройках составляет от 1 до 5%. Об этом говорится в исследовании сервиса «Циан.Аналитика».

В столице Южного Урала средняя площадь квартир в строящихся домах (61 кв. м.) на 12% больше, чем в уже сданных (55 кв. м.).

Согласно исследованию, в Челябинске средняя площадь квартир в домах, построенных до 1991 года, составляет 50 кв. м., от 1991 до 2015 года — 64 кв. м., от 2015 до 2023 года — 55 кв. м., в новостройках — 61 кв. м.
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