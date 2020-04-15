В Екатеринбурге началось расследование по факту растраты 1 млн рублей из бюджета РГППУ

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2020. В отношении главы Тугулымского городского округа Сергея Селиванова возбуждено уголовное ...05.04.2018 В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев в Парковом лесничестве
УрБК, Екатеринбург, 05.04.2018. В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев в ...05.05.2017 Возбуждено уголовное дело по факту растраты 1,2 млн рублей в Березовской школе-интернате
УрБК, Екатеринбург, 05.05.2017. Возбуждено уголовное дело по факту растраты бюджетных средств в государственном ...10.03.2016 Возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев на ул. 8 Марта в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 10.03.2016. Возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев на земельном участке на ...27.11.2009 Российский государственный профессионально-педагогический университет (РГППУ) получил статус автономного образовательного учреждения
УрБК, Екатеринбург, 27.11.2009. Российский государственный профессионально-педагогический университет (РГППУ) стал ...