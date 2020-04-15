В Екатеринбурге началось расследование по факту растраты 1 млн рублей из бюджета РГППУ

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2024. В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту растраты более 1 млн руб. из средств ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет» (РГППУ).



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, этот факт был выявлен в ходе проверки соблюдения требований антикоррупционного законодательства.



В частности, надзорное ведомство установило, что с марта 2022 по август 2023 года деньги из бюджета РГППУ расходовались без каких-либо законных оснований на оплату аренды жилого помещения, где проживал и. о. ректора.



После проверки, которую провела прокуратура, было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ «Растрата, в особо крупном размере».