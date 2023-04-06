В Екатеринбурге в 2025 году начнется реконструкция театра «Колизей»

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в программе «Екатеринбург. Алексей Орлов» для ...08.12.2022 На территории ледового городка в Екатеринбурге пройдут детские представления
УрБК, Екатеринбург, 08.12.2022. Не территории ледового городка в Екатеринбурге пройдут детские представления. Как ...06.12.2022 На территории ледового городка в Екатеринбурге пройдут детские представления
УрБК, Екатеринбург, 08.12.2022. Не территории ледового городка в Екатеринбурге пройдут детские представления. Как ...12.08.2015 Коротко о событиях дня
В 9.20 от резиденции губернатора Свердловской области (ул. Горького, 21/23) начнется пресс-тур по детским садикам, ...23.09.2010 Управление культуры администрации Екатеринбурга: Реконструкция здания бывшего ДК УЗТМ будет вестись под контролем Центра по охране памятников
УрБК, Екатеринбург, 23.09.2010. «На сегодняшний день проведены конкурсные процедуры на разработку проектно-сметной ...