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В Екатеринбурге в 2025 году начнется реконструкция театра «Колизей»

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2024. В Екатеринбурге в следующем году начнется реконструкция театра «Колизей» на проспекте Ленина, 43. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков рассказал, что проектная документация в данный момент проходит государственную оценку. Историко-культурная экспертиза уже пройдена, а ценовую планируется завершить к концу сентября.

«Самая главная идея — создание большого пространства, балетного класса — остается в проекте. Еще одна важная задача — сохранить и приумножить высотность главного репетиционного класса», — рассказал Илья Марков.

Чтобы выполнить эти условия, специалисты изменят высоту здания и понизят потолок над залом. После проведения работ фасад сохранит свой первоначальный вид.

В обновленном учреждении появится полноценный зал для репетиций площадью не менее 200 кв. м. и высотой потолка 4,5 м. Планируется, что реконструкционные работы займут два года.
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