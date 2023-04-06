В Екатеринбурге в 2025 году начнется реконструкция театра «Колизей»

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2024. В Екатеринбурге в следующем году начнется реконструкция театра «Колизей» на проспекте Ленина, 43. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков рассказал, что проектная документация в данный момент проходит государственную оценку. Историко-культурная экспертиза уже пройдена, а ценовую планируется завершить к концу сентября.



«Самая главная идея — создание большого пространства, балетного класса — остается в проекте. Еще одна важная задача — сохранить и приумножить высотность главного репетиционного класса», — рассказал Илья Марков.



Чтобы выполнить эти условия, специалисты изменят высоту здания и понизят потолок над залом. После проведения работ фасад сохранит свой первоначальный вид.



В обновленном учреждении появится полноценный зал для репетиций площадью не менее 200 кв. м. и высотой потолка 4,5 м. Планируется, что реконструкционные работы займут два года.