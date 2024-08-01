УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 17:23

Екатеринбург и китайский Чэнду стали городами-побратимами

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2024. Екатеринбург и китайский Чэнду стали городами-побратимами. Об этом сообщил в личном Telegram-канале глава уральской столицы Алексей Орлов.

«Договорились разработать и утвердить план совместных мероприятий. Такой документ будет содержать конкретные события с участием представителей наших городов и четкие сроки их реализации. Со своей стороны, хотели бы инициировать проведение городских олимпиад школьников по русскому и китайскому языкам, организацию международного детского или студенческого лагеря стран БРИКС, проведение российско-китайского форума молодежи. Интересным направлением для развития контактов также может стать обмен опытом в вопросах законотворческой деятельности», — написал градоначальник.

Екатеринбург и китайский Чэнду стали городами-побратимами
Фото из официального Telegram-канала главы Екатеринбурга Алексея Орлова

Напомним, что ранее глава города Алексей Орлов также подписал соглашение об установление побратимских отношений с Минском. А два года назад столица Среднего Урала отмечала 20 лет побратимства с китайским городом Гуанчжоу.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
01.08.2024 День города в Екатеринбурге пройдет в рамках концепции «300 + 1»

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении Дня города. Об ...

08.07.2024 На выставке ИННОПРОМ состоится подписание протокола об установлении дружеских отношений между китайским городом Ордос и Екатеринбургом

УрБК, Екатеринбург, 08.07.2024. В Екатеринбурге в рамках выставки ИННОПРОМ 8 июля состоится подписание протокола о ...

31.01.2024 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проинспектировал благоустройство летнего парка «Уралмаш»

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проверил ход работ по благоустройству летнего парка ...

22.07.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о встрече с генеральным консулом Китайской Народной Республики Цуй Шаочунем

УрБК, Екатеринбург, 22.07.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов, подводя итоги недели в своем личном Telegram-канале, ...

06.07.2022 Между Екатеринбургом и Минском подписано соглашение об установлении побратимских отношений

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2022. В ходе международной выставки «Иннопром-2022» на стенде Свердловской области между ...

Популярные новости
16.08.2024Творчество иных15.08.2024Семь садов13.08.2024Оперативная работа20.08.2024Комфортные города16.08.2024Михаил Хорьков о снижении доступности покупки жилья в новостройках Екатеринбурга
Архив новостей
Сентябрь 2024 (299)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18