Екатеринбург и китайский Чэнду стали городами-побратимами

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении Дня города. Об ...08.07.2024 На выставке ИННОПРОМ состоится подписание протокола об установлении дружеских отношений между китайским городом Ордос и Екатеринбургом
УрБК, Екатеринбург, 08.07.2024. В Екатеринбурге в рамках выставки ИННОПРОМ 8 июля состоится подписание протокола о ...31.01.2024 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проинспектировал благоустройство летнего парка «Уралмаш»
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проверил ход работ по благоустройству летнего парка ...22.07.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о встрече с генеральным консулом Китайской Народной Республики Цуй Шаочунем
УрБК, Екатеринбург, 22.07.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов, подводя итоги недели в своем личном Telegram-канале, ...06.07.2022 Между Екатеринбургом и Минском подписано соглашение об установлении побратимских отношений
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2022. В ходе международной выставки «Иннопром-2022» на стенде Свердловской области между ...