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Сегодня, 12:01

Аренда «однушек» в Екатеринбурге в августе подорожала почти на 17%

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Екатеринбурге за август выросла на 16,8%, до 32 тыс. 762 руб. в месяц. Об этом говорится в исследовании портала «Мир квартир».

Аренда «двушек» за прошедший месяц подорожала на 11,7% (до 38 тыс. 110 руб.), «трешек» — на 4,5% (до 44 тыс. 258 руб.).

Согласно исследованию, в среднем по всем городам РФ за август съемные «однушки» выросли в цене на 9,2%, «двушки» — на 8,4%, «трешки» — на 6,7%.

По словам гендиректора портала «Мир квартир» Павла Луценко, за один только август аренда квартир по всей стране подорожала сильнее, чем за весь II квартал 2024 года. Он отмечает, что это стало следствием отмены льготной ипотеки. Вместо покупки своей квартиры, которая стала недоступна для многих семей, люди арендуют жилплощадь.
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