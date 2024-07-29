Аренда «однушек» в Екатеринбурге в августе подорожала почти на 17%

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Средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Екатеринбурге с начала июля выросла на 1,2%, до 28 тыс. 061 руб. в месяц. ...

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Челябинске составляет 11,5 тыс. рублей

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УрБК, Челябинск, 09.04.2021. Аренда однокомнатных квартир в Челябинске в I квартале 2021 года подорожала на 2,8% (до 11 ...

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Челябинске составляет 11 тыс. рублей в месяц

УрБК, Челябинск, 21.01.2021. Аренда однокомнатных квартир в Челябинске в 2020 году подешевела на 2,6% (до 11 тыс. 060 ...