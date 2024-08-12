Годовая инфляция на Среднем Урале в августе замедлилась до 8,71%

УрБК, Екатеринбург, 12.08.2024. Инфляция на Среднем Урале в июле составила 9,09% по сравнению с аналогичным периодом ...11.09.2023 Годовая инфляция в Свердловской области в августе ускорилась до 4,8%
Инфляция на Среднем Урале в августе составила 4,8% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (в июле — 4,02%). ...11.09.2023 Годовая инфляция в Свердловской области в августе ускорилась до 4,8%
УрБК, Екатеринбург, 11.09.2023. Инфляция на Среднем Урале в августе составила 4,8% по сравнению с аналогичным месяцем ...12.09.2022 Годовая инфляция в Свердловской области в августе замедлилась до 14,27%
Инфляция на Среднем Урале в августе 2022 года составила 14,27% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (в июле ...12.09.2022 Годовая инфляция в Свердловской области в августе замедлилась до 14,27%
УрБК, Екатеринбург, 12.09.2022. Инфляция на Среднем Урале в августе 2022 года составила 14,27% по сравнению с ...