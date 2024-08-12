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Годовая инфляция на Среднем Урале в августе замедлилась до 8,71%

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2024. Инфляция на Среднем Урале в августе составила 8,71% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в июле — 9,09%). Об этом сообщает Свердловскстат.

Продовольственные товары за год подорожали на 9,61%, непродовольственные — на 6,37%, услуги — на 10,74%.

Потребительские цены в регионе в августе по сравнению с июлем снизились на 0,07%.
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