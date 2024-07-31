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Житель Ревды перевел на «безопасные счета» мошенников почти 1,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2024. Житель Ревды стал жертвой мошенников, убедивших его под предлогом спецоперации по поимке преступников перевести на «безопасные счета» 1 млн 488 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

Так, сначала злоумышленники убедили пожилого мужчину перевести на «безопасные счета» все его сбережения, чтобы уберечь их от кражи. А затем, поверив мошенникам, пострадавший продал автомобиль, а вырученные средства также перевел на указанные счета.

После того как сын пострадавшего заметил отсутствие автомобиля, он рассказал отцу, что тот стал жертвой киберпреступников. Пожилой мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по факту дистанционного мошенничества.
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