Оборот предприятий общепита в Свердловской области в январе-июле увеличился на 7%

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2024. Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в январе-июле 2024 года составил 65,1 млрд руб. Об этом сообщает Свердловскстат. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 7%.

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