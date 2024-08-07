Оборот предприятий общепита в Свердловской области в январе-июле увеличился на 7%

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2024. Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в январе-июне 2024 года ...10.07.2024 Оборот предприятий общепита в Свердловской области в январе-мае увеличился на 5,3%
УрБК, Екатеринбург, 09.07.2024. Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в январе-мае 2024 года ...11.06.2024 Оборот предприятий общепита в Свердловской области в январе-апреле увеличился на 11,3%
УрБК, Екатеринбург, 11.06.2024. Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в январе-апреле 2024 ...20.05.2024 Оборот предприятий общепита в Свердловской области в январе-марте увеличился на 10,5%
УрБК, Екатеринбург, 20.05.2024. Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в январе-марте 2024 ...01.09.2023 Оборот предприятий общепита в Свердловской области в январе-июле вырос на 29,5%
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2023. Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в январе-июле 2023 года ...