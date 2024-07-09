Грузооборот автомобильного транспорта на Среднем Урале в январе-июле вырос на 14%

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2024. Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-июле 2024 года составил 5 млрд 145,1 млн тонно-км. Об этом сообщает Свердловскстат.



По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 14,1%.



За январь-июль 2024 года автомобильный транспорт региона перевез 20,9 млн т грузов, что на 18,6% больше уровня аналогичного периода прошлого года.