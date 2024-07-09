Грузооборот автомобильного транспорта на Среднем Урале в январе-июле вырос на 14%

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2024. Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-мае 2024 года ...10.06.2024 Грузооборот автомобильного транспорта на Среднем Урале в январе-апреле вырос почти на 20%
УрБК, Екатеринбург, 10.06.2024. Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-апреле 2024 года ...14.05.2024 Грузооборот автомобильного транспорта на Среднем Урале в январе-марте вырос на 21,8%
УрБК, Екатеринбург, 14.05.2024. Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-марте 2024 года ...14.02.2024 Грузооборот автомобильного транспорта на Среднем Урале в январе-декабре вырос на 20%
УрБК, Екатеринбург, 14.02.2024. Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-декабре 2023 года ...31.08.2023 Грузооборот автомобильного транспорта на Среднем Урале в январе-июле сократился на 2,4%
УрБК, Екатеринбург, 31.08.2023. Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-июле составил 4 ...