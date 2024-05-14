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Грузооборот автомобильного транспорта на Среднем Урале в январе-апреле вырос почти на 20%

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2024. Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-апреле 2024 года составил 2 млрд 878,2 млн тонно-км. Об этом сообщает Свердловскстат.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 19,7%.

За январе-апрель этого года автомобильный транспорт региона перевез 11,4 млн т грузов, что на 23,7% больше уровня аналогичного периода прошлого года.
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