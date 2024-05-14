Грузооборот автомобильного транспорта на Среднем Урале в январе-апреле вырос почти на 20%

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2024. Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-марте 2024 года ...14.02.2024 Грузооборот автомобильного транспорта на Среднем Урале в январе-декабре вырос на 20%
УрБК, Екатеринбург, 14.02.2024. Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-декабре 2023 года ...10.01.2024 Грузооборот автомобильного транспорта на Среднем Урале в январе-ноябре вырос на 15%
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2024. Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-ноябре 2023 года ...08.11.2023 Грузооборот автомобильного транспорта на Среднем Урале в январе-сентябре вырос на 6%
УрБК, Екатеринбург, 08.11.2023. Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-сентябре составил ...08.06.2023 Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-апреле сократился на 14,5%
УрБК, Екатеринбург, 08.06.2023. Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-апреле составил 2 ...