Грузооборот автомобильного транспорта на Среднем Урале в январе-апреле вырос почти на 20%

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2024. Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-апреле 2024 года составил 2 млрд 878,2 млн тонно-км. Об этом сообщает Свердловскстат.



По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 19,7%.



За январе-апрель этого года автомобильный транспорт региона перевез 11,4 млн т грузов, что на 23,7% больше уровня аналогичного периода прошлого года.