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Грузооборот автомобильного транспорта на Среднем Урале в январе-мае вырос на 15%

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2024. Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-мае 2024 года составил 3 млрд 591,6 млн тонно-км. Об этом сообщает Свердловскстат.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 15%.

За январь-май 2024 года автомобильный транспорт региона перевез 14,5 млн т грузов, что на 20,2% больше уровня аналогичного периода прошлого года.
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