Грузооборот автомобильного транспорта на Среднем Урале в январе-мае вырос на 15%

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2024. Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-апреле 2024 года ...14.05.2024 Грузооборот автомобильного транспорта на Среднем Урале в январе-марте вырос на 21,8%
УрБК, Екатеринбург, 14.05.2024. Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-марте 2024 года ...14.02.2024 Грузооборот автомобильного транспорта на Среднем Урале в январе-декабре вырос на 20%
Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-декабре 2023 года составил 9 млрд 328,6 млн ...14.02.2024 Грузооборот автомобильного транспорта на Среднем Урале в январе-декабре вырос на 20%
УрБК, Екатеринбург, 14.02.2024. Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-декабре 2023 года ...10.01.2024 Грузооборот автомобильного транспорта на Среднем Урале в январе-ноябре вырос на 15%
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2024. Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-ноябре 2023 года ...